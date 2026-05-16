Un uomo è stato ucciso davanti al proprio figlio in una scena di violenza estrema. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore ha colpito ripetutamente la vittima con pugni, facendola cadere sul marciapiede e facendola sbattere contro l’asfalto. Dopo averla stesa a terra, l’uomo ha infine sferrato un calcio in faccia mentre questa era ancora priva di sensi. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli.

Pugni che lo fanno cadere sul marciapiede e lo fanno sbattere contro l'asfalto, poi un calcio in faccia quando era a terra. È morto così, per una serie di concause, Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa al termine di una violenta colluttazione avvenuta in piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino, davanti agli occhi del figlio di 11 anni e della compagna. La tragica rissa, nata da un rimprovero per aver lanciato alcune bottiglie di vetro contro una vetrina, ha coinvolto cinque giovani, tra cui un diciassettenne e due uomini di 19 e 23 anni, arrestati per omicidio. L'autopsia, depositata alla Procura di Massa, non ha individuato una causa predominante del decesso, ma una pluralità di fattori concorrenti che avrebbero portato alla massiva emorragia cerebrale risultata fatale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ammazzato davanti al figlio: i pugni, la caduta e il calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne

Leggi anche: “Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato”, il racconto della compagna dell’uomo ucciso davanti al figlio

Ammazzato davanti al figlio: i pugni, la caduta e il calcioPugni che lo fanno cadere sul marciapiede e lo fanno sbattere contro l'asfalto, poi un calcio in faccia quando era a terra. È morto così, per una serie di concause, Giacomo Bongiorni, il 47enne decedu ... ilgiornale.it

È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Un omicidio senza pietà. Così #GiacomoBongiorni è stato ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna, lo scorso 11 aprile a #Massa. A confermarlo i risultati dell'autopsia. Speriamo che questa volta si x.com

Giacomo Bongiorni, chi era il papà ucciso dal branco davanti alla compagna e al figlio. La chiamata nella notte: Lo hanno ammazzato di botteGiacomo Bongiorni, 47 anni, è morto in piazza Felice Palma, al centro di Massa, dopo essere stato violentemente aggredito da un gruppo di giovanissimi. L'episodio, avvenuto sotto gli occhi del figlio ... corriereadriatico.it