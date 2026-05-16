Domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale della 25ª edizione di Amici, condotta da Maria De Filippi. Lo show ha registrato oltre 3 milioni di spettatori nella sua prima serata, un dato superiore rispetto alle puntate precedenti, che raramente hanno superato i 2,5 milioni di ascolti. La finale rappresenta uno degli appuntamenti principali del palinsesto televisivo di questa stagione.

Domenica 17 maggio, in diretta in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce la Finale della 25° edizione di Amici. Sono 5 i finalisti che si contendono la vittoria tre ballerini: Nicola, Emiliano e Alessio, due cantanti: Elena e uno tra Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore il pubblico da casa che vota attraverso il televoto, tramite SMS ai numeri 477.000.1e 477.000.0 Premio per la vittoria assoluta del valore 150 mila euro in gettoni d’oro. Premio al vincitorevincitrice di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. Trofeo Premio Radio decretato dai seguenti network radiofonici: RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba, Virgin Radio, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI: “OLTRE 3 MILIONI CON PRIMA SERATA CHE QUASI MAI SUPERA 2,5 MILIONI”

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