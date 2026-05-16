Amici 25 anticipazioni Finale | niente giuria e sfide separate tra canto e ballo Come funziona il nuovo regolamento

La finale di “Amici” 25 si avvicina e l’ultima puntata del Serale è prevista per domenica 17 maggio su Canale 5. In questa edizione, le anticipazioni indicano alcune novità rispetto alle precedenti: non ci sarà una giuria e le sfide tra canto e ballo si svolgeranno separatamente. Il voto del pubblico tramite televoto avrà un ruolo centrale nel decidere il vincitore, mentre le consuete valutazioni giudiziarie saranno eliminate.

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Manca sempre meno alla finale di “Amici” con l’ultimo appuntamento del Serale che andrà in onda domenica 17 maggio su Canale 5 e decreterà il vincitore della 25esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. In vista della puntata conclusiva, emergono nuove indiscrezioni sul regolamento della Finale che cambierà radicalmente rispetto alle precedenti serate. La puntata si aprirà con una sfida decisiva tra Angie e Lorenzo: soltanto uno dei due conquisterà l’ultimo posto disponibile per accedere alla finalissima. Una volta definita la rosa dei cinque finalisti, inizierà la corsa al titolo e al montepremi finale da 100mila euro. La vera novità riguarda però il sistema di votazione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25, Anticipazioni Ballottaggio Semifinale e Manche Serale 9 Maggio, Ecco Chi Sono Stati Elimin Sullo stesso argomento Leggi anche: AMICI 21° PUNTATA: MARIA TRA SFIDE DI CANTO E BALLO E LA PROMOZIONE DI VANINA Anticipazioni Amici stasera 9 maggio 2026: ospiti, eliminazioni e colpi di scena. Chi va in finale • Maria De Filippi conduce la semifinale di Amici 25: chi sono i ballerini in finale e chi rischia l'eliminazione tra i cantanti. x.com Amici 25: le anticipazioni sulla finale, chi vincerà? Ecco i pronosticiAncora una manciata di ore e dopo mesi di sfide, emozioni, lacrime e polemiche si chiuderà finalmente Amici 25: l'edizione di quest'anno del talent show si concluderà come di consueto in diretta su Ca ... cosmopolitan.com Amici 25, anticipazioni finale serale: spareggio tra Angie e Lorenzo, premi per gli alunniLa prima eliminazione dell'ultima puntata sarà quella di uno tra Angie e Lorenzo, che concorreranno per diversi premi in palio ... it.blastingnews.com