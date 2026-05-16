Ambiente | L' Altritalia Sicilia festeggia i 40 dell' associazione

Lo scorso sabato 9 maggio 2026, l'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha festeggiato i 40 anni dalla sua fondazione. L'evento si è svolto presso i locali della chiesa di San Silvestro al Quirinale, a Roma. L'associazione, che si occupa di tematiche ambientali, ha riunito membri e rappresentanti in occasione di questa ricorrenza importante. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e simpatizzanti dell'organizzazione.

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