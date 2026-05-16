A Monza si prosegue con il dibattito sulla metropolitana, un progetto atteso da decenni che ancora non si realizza. Tra chi sostiene l’opportunità di sviluppare i trasporti su rotaia, c’è Giorgio Majoli, rappresentante di Legambiente e leader del Coordinamento comitati. In una sua analisi, Majoli propone di potenziare la ferrovia esistente come alternativa alla metropolitana, evidenziando i vantaggi di questa soluzione rispetto ai costi e ai tempi di realizzazione. La discussione si concentra sulla scelta tra diverse opzioni di mobilità urbana nella città.

Monza aspetta la metropolitana da decenni, ma non tutti sono d’accordo. Fa una disamina articolata Giorgio Majoli, rappresentante di Legambiente e leader del Coordinamento comitati. "Con l’arrivo della M5, si prevede una diminuzione di 30.000 macchine da Monza a Milano e circa 70.000 passeggeri al giorno, secondo le stime di MM. Ma sapendo che i pendolari monzesi sono circa 10.000 - osserva Majoli -, ci chiediamo dove andranno a parcheggiare le 20.000 auto provenienti dalle altre città, soprattutto dal Nord di Monza. Porteranno in città inquinamento e renderanno ancora più caotica la viabilità. Anche se in teoria le vetture fossero tutte elettriche, questo fatto non eliminerebbe gli ingorghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambientalisti controcorrente: "Meglio potenziare la ferrovia"

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