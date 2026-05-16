Alzheimer | un uovo al giorno può ridurre il rischio del 27%

Una nuova ricerca indica che consumare un uovo al giorno potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer del 27 per cento. Lo studio si concentra sui nutrienti presenti nel tuorlo, in particolare sulla colina, che svolge un ruolo nella produzione di acetilcolina nel cervello. La colina è un elemento essenziale per la salute delle membrane dei neuroni e per le funzioni cognitive. I ricercatori hanno analizzato come questi componenti influenzano il funzionamento cerebrale e la prevenzione delle patologie neurodegenerative.

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?? Punti chiave Quali nutrienti nel tuorlo proteggono concretamente le membrane dei neuroni? Come influisce la colina sulla produzione di acetilcolina nel cervello? Perché lo stile di vita degli avventisti condiziona questi risultati? Cosa determina la reale efficacia dell'uovo nella prevenzione del declino??? In Breve Studio Loma Linda University Health su 40.000 adulti per oltre 15 anni. Colina, luteina e zeaxantina nel tuorlo proteggono le membrane neuronali. Dati derivati dall'anali . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alzheimer: un uovo al giorno può ridurre il rischio del 27% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Glutatione: il maestro degli antiossidanti Sullo stesso argomento Leggi anche: Demenza, un allenamento al computer può ridurre il rischio del 25% Mangiare più carne potrebbe ridurre il rischio di AlzheimerUna nuova ricerca condotta dal Karolinska Institutet in Svezia suggerisce che gli anziani portatori di geni legati a un rischio più elevato di... Mangiare uova con regolarità potrebbe aiutare a proteggere il cervello dall’ #Alzheimer. Uno studio condotto su 40mila adulti per oltre 15 anni ha rilevato un rischio più basso tra chi consuma circa un uovo al giorno almeno cinque volte a settimana. ift.tt/KEjpFI x.com Mangiare uova cinque volte a settimana era collegato a un rischio di Alzheimer inferiore del 27% in uno studio condotto su quasi 40.000 adulti reddit Mangiare uova regolarmente riduce il rischio di Alzheimer? Ecco cosa dice uno studioLeggi su Sky TG24 l'articolo Mangiare uova regolarmente riduce il rischio di Alzheimer? Ecco cosa dice uno studio ... tg24.sky.it Consumo di uova e rischio di Alzheimer: cosa emerge dalle analisi su oltre 40.000 personeUno studio longitudinale su una grande coorte trova che consumare circa un uovo al giorno può associarsi a una minore incidenza di Alzheimer, con possibili spiegazioni nutrizionali ma senza conferme c ... notizie.it