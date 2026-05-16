L’Inter ha manifestato interesse per il centrocampista del Manchester City, con un’offerta considerata seria, anche se il giocatore inglese è sotto contratto fino a giugno 2027. La squadra nerazzurra cerca rinforzi a centrocampo, con particolare attenzione a calciatori in grado di superare gli avversari e creare superiorità numerica. La trattativa si svolge in un contesto di mercato in cui si valutano diverse opzioni per rafforzare la rosa e aumentare le possibilità di competere ai massimi livelli.

Cosa serve all’Inter per diventare ancora più forte? Calciatori capaci di saltare l’uomo, di creare la famosa superiorità. Un Lookman, ormai andato, un Nico Paz che non a caso è sempre in cima ai desideri del club nerazzurro. Allo stesso tempo anche un obiettivo difficile da raggiungere: il Real Madrid eserciterà la recompra e poi non è detto che sarà disposto a cederlo di nuovo. Alternative all’argentino? Ora come ora è difficile fare nomi, ma c’è chi si è lanciato tirando fuori uno pesantissimo: Phil Foden del Manchester City. È Paolo Condò a caldeggiare apertamente il 25enne inglese, il cui enorme talento quest’anno si è visto con meno continuità rispetto al recentissimo passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Altro che Nico Paz, Foden per l’Inter: “Offerta seria”

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