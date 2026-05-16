Altavilla Irpina confermata la custodia cautelare per il 47enne | accuse di maltrattamenti e sequestro del minore

Il tribunale del Riesame ha deciso di mantenere in carcere un uomo di 47 anni residente in provincia di Avellino, coinvolto in un procedimento giudiziario che riguarda maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’accusa riguarda il rapimento e le violenze nei confronti del minore, figlio della convivente dell’indagato. La decisione segue le verifiche delle autorità giudiziarie e riguarda il ricorso presentato dall’uomo contro la misura cautelare. La vicenda si è svolta nel comune di Altavilla Irpina.

Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per il quarantasettenne della provincia di Avellino, accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni del figlio minorenne della sua convivente. La decisione è arrivata dopo la discussione del ricorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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