almanacco del 16 05 2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. La giornata si apre con le notizie principali di questa data, senza dettagli specifici forniti nel testo. L’introduzione è firmata da Francesco Vitale, che si rivolge ai lettori con un saluto di buongiorno. L’almanacco del giorno offre informazioni aggiornate e rilevanti per questa data, senza approfondimenti ulteriori o commenti. La data e l’autore costituiscono gli elementi principali di questa breve presentazione.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto in lungo il tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il simbolo indiscusso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica di Cana neanche... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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