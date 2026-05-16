Alluvione Romagna | 30 milioni di perdite rimborsi a metà percorso
Dopo l’alluvione che ha colpito la regione, le perdite stimate per le aziende agricole sono di circa 30 milioni di euro, con circa 15 milioni ancora da coprire attraverso i rimborsi. La piattaforma digitale Sfinge ha bloccato temporaneamente le richieste di rimborso per i privati, creando un’ulteriore difficoltà per chi chiede aiuto. La situazione rimane critica, mentre si attendono aggiornamenti sui fondi e sulle modalità di distribuzione delle risorse.
? Punti chiave Come faranno le aziende agricole a coprire i 15 milioni mancanti?. Perché la piattaforma digitale Sfinge blocca i rimborsi per i privati?. Quali aree agricole rischiano di diventare zone di sacrificio idraulico?. Chi garantirà lo sviluppo economico nonostante i nuovi vincoli del Po?.? In Breve Settore agricolo bracciante registra 30 milioni di euro di perdite su 45 documentati.. Conad e Coop hanno stanziato oltre 6 milioni di euro per la ricostruzione.. Ultimi 15 mesi registrano 4.000 decreti emessi dalla gestione del commissario Curcio.. Piattaforma digitale Sfinge risulta complessa per molti utenti tra Ravenna e Forlì.. A tre anni dall’alluvione che colpì la Romagna, le cooperative di Legacoop segnalano che i rimborsi per i danni subiti sono arrivati solo a metà del percorso previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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