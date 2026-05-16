Dopo l’alluvione che ha colpito la regione, le perdite stimate per le aziende agricole sono di circa 30 milioni di euro, con circa 15 milioni ancora da coprire attraverso i rimborsi. La piattaforma digitale Sfinge ha bloccato temporaneamente le richieste di rimborso per i privati, creando un’ulteriore difficoltà per chi chiede aiuto. La situazione rimane critica, mentre si attendono aggiornamenti sui fondi e sulle modalità di distribuzione delle risorse.

? Punti chiave Come faranno le aziende agricole a coprire i 15 milioni mancanti?. Perché la piattaforma digitale Sfinge blocca i rimborsi per i privati?. Quali aree agricole rischiano di diventare zone di sacrificio idraulico?. Chi garantirà lo sviluppo economico nonostante i nuovi vincoli del Po?.? In Breve Settore agricolo bracciante registra 30 milioni di euro di perdite su 45 documentati.. Conad e Coop hanno stanziato oltre 6 milioni di euro per la ricostruzione.. Ultimi 15 mesi registrano 4.000 decreti emessi dalla gestione del commissario Curcio.. Piattaforma digitale Sfinge risulta complessa per molti utenti tra Ravenna e Forlì.. A tre anni dall’alluvione che colpì la Romagna, le cooperative di Legacoop segnalano che i rimborsi per i danni subiti sono arrivati solo a metà del percorso previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvione Romagna: 30 milioni di perdite, rimborsi a metà percorso

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