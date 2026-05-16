All' ospedale Infermi nasce Il Mantello il nuovo percorso di cure palliative perinatali

Presso l'ospedale Infermi di Rimini è stato avviato un nuovo percorso di cure palliative perinatali chiamato “Il Mantello”. Il Dipartimento Materno-Infantile ha introdotto questa iniziativa per offrire un supporto più adeguato alle famiglie con bambini in situazioni di fragilità estrema. La struttura sanitaria ha annunciato questa novità come parte di un processo di miglioramento delle modalità di assistenza, puntando a rendere più umanizzate le cure e a rispondere alle esigenze di accompagnamento in momenti delicati.

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