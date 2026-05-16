All’Eur torna Sport in famiglia | 66 discipline e 27 federazioni per una grande festa aperta a tutti
All’Eur si svolge la manifestazione “Sport in famiglia”, che presenta 66 discipline sportive e coinvolge 27 federazioni diverse. L’evento è stato inaugurato con l’esecuzione di “Per sempre sì” dalla Fanfara della Polizia di Stato, attirando l’attenzione di un pubblico composto da famiglie, ragazzi e giovani atleti. Tra i presenti c’era anche il ministro per lo Sport, accolto con applausi. La manifestazione si svolge in un contesto di festa aperta a tutti, con numerosi partecipanti e spettatori.
Le note di Per sempre sì, eseguite dalla Fanfara della Polizia di Stato, hanno accolto il ministro per lo Sport Andrea Abodi tra applausi, famiglie, ragazzi e centinaia di giovani atleti. È iniziata così, in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, la grande manifestazione gratuita che fino al 17 maggio trasformerà il Parco Centrale del Lago dell’Eur in una gigantesca palestra a cielo aperto. Una tre giorni di sport e comunità. Ed è forse proprio questa l’immagine che racconta meglio il senso della manifestazione: famiglie insieme, bambini che provano nuove discipline, associazioni sportive, volontari, studenti e istituzioni riuniti attorno a un’idea semplice ma sempre più rara nelle grandi città: vivere gli spazi pubblici attraverso lo sport, la comunità e la partecipazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
$30+ Million Verified Trader vs 15 Unprofitable Traders (FT Umar Ashraf)
Sullo stesso argomento
‘Sport in famiglia’ a Roma, una grande palestra a cielo aperto: Abodi e Buonfiglio per l’evento aperto a tuttiRoma, 14 maggio 2026 – Roma torna protagonista dello sport con l’11esima edizione di “Sport in Famiglia” al Parco Centrale del Lago dell’Eur da...
Waqas riapre il locale nel giorno del suo compleanno, festa grande e cena gratis per tutti: "Salerno per me è una famiglia"Cori, sorrisi, selfie e abbracci, sabato sera, presso Waqas Kebab, il locale sul lungomare Colombo riaperto proprio ieri, in occasione del compleanno...
Roma si riprende i suoi spazi: all'Eur torna Sport in Famiglia, tre giorni per rimettere al centro famiglie, sport e comunità facebook
Al Laghetto dell’Eur torna Sport in famiglia Dal 15 al 17 maggio l’XI edizione, tra sport, benessere, inclusione e sostenibilità, con oltre 66 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione, più di 20 associazioni e oltre 300 atleti x.com
All’Eur torna Sport in Famiglia: tre giorni gratuiti tra sport e prevenzione medicaDal 15 al 17 maggio il parco del Lago dell'Eur si trasforma in una palestra a cielo aperto. L'edizione 2026 introduce lo Sport Medicine Hub ... radiocolonna.it