All’Eur si svolge la manifestazione “Sport in famiglia”, che presenta 66 discipline sportive e coinvolge 27 federazioni diverse. L’evento è stato inaugurato con l’esecuzione di “Per sempre sì” dalla Fanfara della Polizia di Stato, attirando l’attenzione di un pubblico composto da famiglie, ragazzi e giovani atleti. Tra i presenti c’era anche il ministro per lo Sport, accolto con applausi. La manifestazione si svolge in un contesto di festa aperta a tutti, con numerosi partecipanti e spettatori.

Le note di Per sempre sì, eseguite dalla Fanfara della Polizia di Stato, hanno accolto il ministro per lo Sport Andrea Abodi tra applausi, famiglie, ragazzi e centinaia di giovani atleti. È iniziata così, in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, la grande manifestazione gratuita che fino al 17 maggio trasformerà il Parco Centrale del Lago dell’Eur in una gigantesca palestra a cielo aperto. Una tre giorni di sport e comunità. Ed è forse proprio questa l’immagine che racconta meglio il senso della manifestazione: famiglie insieme, bambini che provano nuove discipline, associazioni sportive, volontari, studenti e istituzioni riuniti attorno a un’idea semplice ma sempre più rara nelle grandi città: vivere gli spazi pubblici attraverso lo sport, la comunità e la partecipazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - All’Eur torna “Sport in famiglia”: 66 discipline e 27 federazioni per una grande festa aperta a tutti

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