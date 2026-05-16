L’allenatore del Milan ha dichiarato di essere concentrato sulla sfida di domani contro il Genoa, una partita che potrebbe decidere l’accesso alla Champions League. Ha aggiunto che non intende parlare del futuro o delle eventuali valutazioni di fine stagione, preferendo mantenere l’attenzione sulla gara imminente. La partita è considerata decisiva, e il tecnico ha sottolineato l'importanza di scendere in campo con la massima attenzione e serietà.

Il tecnico del Milan non si sofferma sul futuro: "A fine stagione faremo le valutazioni" CARNAGO - Testa soltanto a domani e a quella partita col Genoa che può valere la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento del Milan dopo il 3-2 casalingo nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta: "Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione da parte di tutti in questi momenti negativi, i primi siamo noi. Abbiamo ancora in ballo la Champions League, sapevo che sarebbe stato difficile, giocheremo una partita importante a Genova, dovremo fare una gara con ordine, seria, ci vuole pazienza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri si concentra sul Genoa "Serve una partita seria, Champions in ballo"

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MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST MILAN GENOA:QUESTA PARTITA DEVE SERVIRCI DA LAZIONE...

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