Il Milan si prepara alla sfida di domenica contro il Genoa, con il tecnico Allegri deciso a mantenere la sua posizione nonostante le recenti difficoltà. La squadra si è allenata con intensità, concentrandosi su schemi e strategie in vista della partita. Le condizioni dei giocatori chiave vengono monitorate, mentre il club si confronta sulle scelte da fare per l’11 titolare. Intanto, il Genoa si prepara ad affrontare i rossoneri con la volontà di ottenere un risultato positivo tra le mura di casa.

Aggiornamenti importantissimi in vista del match di domenica tra il Genoa e i rossoneri: ecco le ultime. Il Milan non può più sbagliare. Dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, i rossoneri devono assolutamente rialzare la testa se non vogliono dire addio alla prossima Champions League: la squadra di Allegri se la vedrà con il Genoa di Daniele De Rossi che nel corso di questa stagione ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque. Ardon Jashari, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it Milan che si presenterà all’appuntamento in grande emergenza, vista l’assenza degli squalificati Estupinan, Leao e Saelemaekers. Il grande dubbio riguarda il centrocampo dove Ricci resta in netto vantaggio su Jashari per sostituire l’infortunato Modric: altra clamorosa bocciatura, dunque, per il centrocampista svizzero di etnia albanese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri irremovibile, altra clamorosa bocciatura in casa Milan

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