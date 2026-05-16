Alle Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei sub Sospesa la licenza al ' Duke of York'

Alle Maldive sono riprese le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro subacquei italiani scomparsi in seguito a un incidente avvenuto giovedì scorso. La Guardia costiera ha ripristinato le immersioni, dopo aver sospeso temporaneamente le attività. Nel frattempo, le autorità locali hanno deciso di sospendere la licenza dell'operatore coinvolto nell'incidente, denominato 'Duke of York'. Le ricerche continuano in mare, con l'obiettivo di ritrovare i corpi dei dispersi.

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