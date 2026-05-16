Alle Maldive riprendono le ricerche dei corpi dei sub Sospesa la licenza al ' Duke of York'
Alle Maldive sono riprese le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro subacquei italiani scomparsi in seguito a un incidente avvenuto giovedì scorso. La Guardia costiera ha ripristinato le immersioni, dopo aver sospeso temporaneamente le attività. Nel frattempo, le autorità locali hanno deciso di sospendere la licenza dell'operatore coinvolto nell'incidente, denominato 'Duke of York'. Le ricerche continuano in mare, con l'obiettivo di ritrovare i corpi dei dispersi.
La Guardia costiera delle Maldive ha ripreso le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciatore d'Italia a Colombo Damiano Francovigh (competente per le Maldive) e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio 'Ghazee' della guardia costiera per seguire le operazioni di recupero. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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