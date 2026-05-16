All' Atelier dell' Accademia le degustazioni con il produttore

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tornano le degustazioni con il produttore nella vinoteca "L'atelier dell'Accademia" in centro a Trento, in vicolo colico 8. Venerdì 22 maggio sarà il turno della cantina Vescovi Ulzbach con alcuni dei suoi ottimi vini rossi accompagnati a salumi del territorio. L'evento è su prenotazione in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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