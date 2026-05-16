All' Atelier dell' Accademia le degustazioni con il produttore
Tornano le degustazioni con il produttore nella vinoteca "L'atelier dell'Accademia" in centro a Trento, in vicolo colico 8. Venerdì 22 maggio sarà il turno della cantina Vescovi Ulzbach con alcuni dei suoi ottimi vini rossi accompagnati a salumi del territorio. L'evento è su prenotazione in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
We Bottled Our Own Custom Rum in Antigua - Tasting Results
Sullo stesso argomento
Nuova gestione alla Vinoteca in vicolo colico 8 a Trento: ecco L'Atelier dell'AccademiaHa da poco aperto l'Atelier dell'Accademia: il nuovo punto di riferimento per vini e bollicine che ridà luce alla zona di Santa Maria.
Si apre la stagione dell’Accademia Acrobatica: 500 atlete per l’Accademia CupSono 500 le atlete arrivate nella località romagnola, in rappresentanza di 16 società, per una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno.
Venerdì 15 Maggio 2026 alle ore 20:30 presso Atelier Mendola in Via Bronte 38 a Catania si terrà il concerto Ance battenti: storia ed evoluzione dell'Accademia dei Febei, a cura dell'Associazione Collegium Musicum Catania. Maggiori informazioni sul portal facebook
All'Atelier dell'Accademia le degustazioni con il produttoreTornano le degustazioni con il produttore nella vinoteca L'atelier dell'Accademia in centro a Trento, in vicolo colico 8. Venerdì 22 maggio sarà il turno della cantina Vescovi Ulzbach con alcuni dei ... trentotoday.it
Conservatorio di Musica di Rezo Calabria Business diploma{??:??????.???}??Forged Ontario Marriage License-California State University, Monterey Bay Business diplomaAccademia di Belle Arti dell - Results on X | Live Posts & Updates x.com