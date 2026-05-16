Da lunedì prende il via il Trofeo Bonfiglio, torneo dedicato ai giocatori under 18 che si svolge sui campi del Tennis Club Alberto Bonacossa. La manifestazione vede la partecipazione di alcuni tra i giovani più promettenti del panorama tennistico giovanile e rappresenta una tappa importante per chi sogna di affermarsi nel circuito professionistico. La competizione si svolge in un ambiente che da anni si conferma come un punto di riferimento per gli eventi dedicati ai talenti emergenti.

In attesa del Roland Garros, il cui tabellone principale inizierà domenica prossima, 24 maggio, ci sarà comunque da divertirsi con il tennis. E ancora in Italia, dopo il Masters 1000 di Roma. Da lunedì infatti prenderà il via il main draw del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d'Italia juniores. Un torneo under 18 di categoria J500, sui campi in terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, uno degli eventi principali del circuito juniores, nonché tra i più antichi. La prima edizione risale al 1959, quando vinse Sergio Tacchini, che avrebbe poi vestito per anni con il suo marchio i grandi del tennis. Il torneo femminile prese invece il via nel 1963, con la prima campionessa che è stata Virginia Wade, ancora oggi l'ultima britannica capace di vincere Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alla scoperta dei nuovi Panatta e Sabatini: da lunedì via al Trofeo Bonfiglio per gli under 18

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