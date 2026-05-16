Alla scoperta dei nuovi Panatta Barazzutti e Sabatini | da lunedì via al Trofeo Bonfiglio per gli U18

Da lunedì prende il via il Trofeo Bonfiglio, torneo dedicato agli under 18 che si svolge sui campi del Tennis Club Alberto Bonacossa. Tra i partecipanti ci sono alcuni dei giovani più promettenti del panorama tennistico, tra cui i nuovi talenti Panatta, Barazzutti e Sabatini. La competizione si svolge ogni anno ed è considerata un punto di riferimento per il futuro di questo sport, attirando appassionati e addetti ai lavori da diverse regioni.

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