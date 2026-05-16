Alla messinese Letizia Bucalo Vita il premio nazionale Assif | riconosciuta la creatività nel fundraising sociale

Una professionista di Messina ha ricevuto il premio nazionale Assif durante la cerimonia degli Assif Fundraising Prize 2026. La premiazione, organizzata dall’Associazione Italiana Fundraiser, riconosce l’impegno nel settore della raccolta fondi. La vincitrice è stata premiata per la sua creatività nel fundraising sociale. La manifestazione si è svolta in Italia e ha visto coinvolti vari professionisti del settore. La professionista messinese si trova tra i protagonisti di questa edizione dei riconoscimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui