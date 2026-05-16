Alex Marquez | Pole persa nel T4 La Sprint Race? Occhio alle gomme ma voglio almeno il podio

Durante le qualifiche del sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, il pilota ha ottenuto la terza posizione, con il tempo complessivo che ha evidenziato una perdita di velocità nel quarto settore. Per quanto riguarda la Sprint Race, ha espresso attenzione alle gomme, ma ha dichiarato di voler puntare almeno al podio. La competizione si svolge sul circuito di Catalogna, dove i piloti si preparano alla gara principale dopo le sessioni di qualifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui