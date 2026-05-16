Alex Marquez | Pole persa nel T4 La Sprint Race? Occhio alle gomme ma voglio almeno il podio
Durante le qualifiche del sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, il pilota ha ottenuto la terza posizione, con il tempo complessivo che ha evidenziato una perdita di velocità nel quarto settore. Per quanto riguarda la Sprint Race, ha espresso attenzione alle gomme, ma ha dichiarato di voler puntare almeno al podio. La competizione si svolge sul circuito di Catalogna, dove i piloti si preparano alla gara principale dopo le sessioni di qualifiche.
Alex Marquez ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota spagnolo ha cercato in ogni modo di mettere a segno il giro perfetto per strappare la partenza al palo, ma oggi c’era un altro pilota sugli scudi. La pole position è stata fissata da un imprendibile Pedro Acosta in 1:38.068 con 233 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli e 274 proprio su Alex Marquez che chiude la prima fila. Quarta posizione per Raul Fernandez a 385 millesimi, quinta per Johann Zarco a 406 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 409. Settimo tempo per Fabio Quartararo a 443 millesimi, ottavo Brad Binder a 529 mentre è nono Jorge Martin a 584. 🔗 Leggi su Oasport.it
MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA
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