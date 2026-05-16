Alex Marquez fa sua la Sprint nel GP di Barcellona | Bezzecchi e Bagnaia restano fuori dal podio

Durante il Gran Premio di Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint, davanti a Acosta che si è piazzato secondo. Bezzecchi e Bagnaia non sono riusciti a salire sul podio e si sono classificati oltre il terzo posto. La gara si è svolta con Marquez che ha mantenuto la leadership per tutta la durata, mentre Acosta ha concluso vicino a lui. Di Giannantonio ha chiuso in terza posizione, completando il podio.

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