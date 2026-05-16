Aler dalla parte degli inquilini Lezioni di web e vita a domicilio

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un quartiere di edilizia pubblica residenziale, alcuni inquilini stanno utilizzando lo smartphone per partecipare a lezioni online che riguardano i loro diritti e i servizi disponibili. L’iniziativa si svolge all’interno delle abitazioni di San Rocco, dove le lezioni vengono organizzate direttamente a domicilio. La proposta mira a facilitare l’accesso alle informazioni, coinvolgendo le persone in modo diretto e pratico, senza bisogno di spostarsi o frequentare ambienti esterni.

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Nelle case di edilizia pubblica residenziale di San Rocco, la rivoluzione parte da uno smartphone. Da domande semplici - “Come faccio a bloccare lo spam?“ - e da una quarantina di anziani seduti nella sala riunioni della scala R di via Fiume 23, nel più grande complesso Aler della città, 236 alloggi stretti tra via Fiume, via Monfalcone e via Zara. È qui che ieri mattina il progetto “ Aler per te “ ha compiuto un passo ulteriore: dall’ascolto itinerante nei cortili e nei portoni dei palazzi popolari, alla formazione concreta degli inquilini. Tutto era iniziato a novembre con un furgone. Un ufficio mobile capace di portare l’istituzione direttamente sotto casa degli inquilini Aler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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