Albero crolla all’interno del rettangolo di gioco chiusura temporanea del Campo ‘Mellusi’

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero è caduto all’interno del rettangolo di gioco del campo Mellusi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’episodio ha reso necessario la chiusura temporanea dell’impianto sportivo, in particolare dell’area di gioco interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare le condizioni della struttura e per mettere in sicurezza l’area. La riapertura del campo sarà possibile solo dopo aver completato le operazioni di controllo e rimozione del tronco caduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Danni da maltempo anche alla struttura Mellusi con un albero che è crollato nel rettangolo di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo. Struttura chiusa in via temporanea in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Si comunica che, a seguito della caduta di un albero all’interno del Centro Sportivo Mellusi, la struttura resterà temporaneamente chiusa fino a nuova comunicazione. La decisione è stata assunta in via precauzionale, al fine di garantire la massima sicurezza di tutti gli utenti, degli atleti, delle famiglie e del personale che quotidianamente frequentano il centro. La ripresa... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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