Albero crolla all’interno del rettangolo di gioco chiusura temporanea del Campo ‘Mellusi’

Un albero è caduto all’interno del rettangolo di gioco del campo Mellusi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’episodio ha reso necessario la chiusura temporanea dell’impianto sportivo, in particolare dell’area di gioco interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare le condizioni della struttura e per mettere in sicurezza l’area. La riapertura del campo sarà possibile solo dopo aver completato le operazioni di controllo e rimozione del tronco caduto.

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