Al via l' edizione 2026 della card Dai Trabocchi alla Maiella | tra i siti turistici torna il castello ducale di Casoli

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata l’edizione 2026 della card “Dai Trabocchi alla Maiella”, un’iniziativa che coinvolge 152 operatori del settore turistico. La rete collega le attrazioni della Costa dei Trabocchi con i siti lungo il versante orientale della Maiella, offrendo ai visitatori un’ampia gamma di opportunità. Tra i punti di interesse che tornano a essere protagonisti c’è il castello ducale di Casoli, che rappresenta uno dei luoghi storici più visitati della zona.

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Una rete di 152 operatori che mette insieme l’offerta turistica che va dalla Costa dei trabocchi fino al versante orientale della Maiella. Torna, per la sedicesima edizione, la card turistica "Dai Trabocchi alla Maiella". La presentazione ufficiale è stata nell’agriturismo Caniloro a Lanciano. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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