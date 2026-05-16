Nel Regno Unito, sono state ridotte le dimensioni delle finestre in alcune abitazioni, seguendo le normative edilizie approvate due decenni fa. Queste regole sono state introdotte per migliorare la sicurezza degli anziani, ma hanno anche comportato modifiche strutturali agli edifici. Le nuove disposizioni riguardano principalmente le case di riposo e gli alloggi protetti, dove si sono adottate misure per limitare le aperture delle finestre. La questione è stata oggetto di discussione nel settore edilizio e tra le autorità locali.

Le linee guida per l'edilizia approvate vent'anni fa hanno messo in sicurezza gli anziani ma reso più buie e tristi le case Ad aprile il Royal Fine Art Commission Trust, un’organizzazione che si occupa di consulenza architettonica e paesaggistica di Inghilterra e Galles, ha pubblicato sul suo profilo X la foto di una casa che sembra ristrutturata di recente. Facendo notare le finestre molto piccole, l’ha definita «il risultato nefasto delle attuali regolamentazioni del Regno Unito». Le finestre sono un elemento importante nell’architettura tradizionale britannica, che predilige finestre in serie o comunque molto ampie, che favoriscano la penetrazione della luce in un paese in cui spesso scarseggia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Al Regno Unito si sono rimpicciolite le finestre

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