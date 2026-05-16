Ai Graziano Pd | Va regolamentata in Ue e nel mondo rischio è che rubi il lavoro

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante politico ha affermato che l'intelligenza artificiale necessita di una regolamentazione sia a livello europeo che globale. La dichiarazione arriva in un contesto in cui si discute delle potenziali conseguenze dello sviluppo di questa tecnologia, con particolare attenzione ai rischi legati alla perdita di posti di lavoro. La richiesta di un intervento normativo internazionale sottolinea l'importanza di stabilire linee guida condivise per gestire l'uso dell'intelligenza artificiale e prevenire abusi o conseguenze indesiderate.

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Capri (Na), 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale. Ma bisogna farlo innanzitutto a lvello europeo e poi anche mondiale. Bisogna che si passi da logiche che possono apparire nazionaliste a quelle che sono le logiche globali di regolamentazione. Penso che il rischio che corriamo oggi è di passare dai confini degli stati ai confini delle multinazionali. Quindi si deve agire partendo dall'Europa ma arrivando al G7, prima intervendo sulle fake news e poi sull'Ia. Iniziando a pensare a quello che sarà il futuro del mondo del lavoro perchè il rischio che corrono le nuove generazioni è di entrare nel mondo del lavoro senza però trovarlo più perchè l'ha rubato l'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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