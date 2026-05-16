AI e lavoro | a16z sostiene che la crisi occupazionale sia una fantasia

Recentemente è emerso un dibattito sul possibile impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Alcuni analisti sostengono che le paure di una crisi occupazionale siano infondate, facendo riferimento a esempi storici e a concetti come il paradosso di Jevons, che riguarda l’efficienza e il costo della cognizione. Si evidenzia inoltre come le trasformazioni nel settore agricolo, avvenute con l’introduzione di nuove tecnologie, non abbiano portato a disoccupazione di massa, ma a cambiamenti nei ruoli e nelle competenze richieste.

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