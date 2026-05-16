AI e lavoro | a16z sostiene che la crisi occupazionale sia una fantasia

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è emerso un dibattito sul possibile impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Alcuni analisti sostengono che le paure di una crisi occupazionale siano infondate, facendo riferimento a esempi storici e a concetti come il paradosso di Jevons, che riguarda l’efficienza e il costo della cognizione. Si evidenzia inoltre come le trasformazioni nel settore agricolo, avvenute con l’introduzione di nuove tecnologie, non abbiano portato a disoccupazione di massa, ma a cambiamenti nei ruoli e nelle competenze richieste.

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? Domande chiave Come può il paradosso di Jevons trasformare il costo della cognizione?. Perché la storia dell'agricoltura suggerisce che l'AI non ci lascerà disoccupati?. Quali nuove professioni compenseranno i compiti delegati agli algoritmi?. Chi beneficerà della nuova ricchezza prodotta dall'automazione dei processi decisionali?.? In Breve Luciano Ballerano analizza la logica economica di David George su Substack.. L'agricoltura statunitense è passata dal terzo dei lavoratori al 2% nel 2017.. L'elettrificazione industriale americana è cresciuta dal 5% all'80% tra il 1900 e 1930.. Il rapporto Fed di Atlanta 2026 indica impatto nullo per il 90% delle aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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