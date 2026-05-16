Agricoltura | Forattini Pd ‘per il futuro guardare all’Europa’
Un deputato del Partito Democratico ha dichiarato che il futuro dell’agricoltura dovrebbe essere orientato verso l’Europa. Ha aggiunto che in Italia è in fase di approvazione il progetto di legge relativo alle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea). La discussione riguarda le nuove tecnologie che potrebbero essere utilizzate nel settore agricolo e le prospettive di sviluppo a livello europeo. La proposta di legge si trova ora in una fase avanzata di esame e approvazione.
“Penso che si possa guardare al futuro dell’agricoltura partendo dall'Europa. È di prossima approvazione il Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) in Italia. Spero che tutto venga approvato quanto prima perché non possiamo lasciare gli agricoltori a mani nude. Devono rispondere a una crisi climatica sempre più importante e a delle frequenti epizoozie che mettono in crisi le culture”. A dirlo è Antonella Forattini, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati durante la prima giornata del Food&Science Festival di Mantova. La deputata del Pd ha partecipato all’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Agricoltura: Forattini (Pd), per il futuro guardare allEuropa
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