Agricoltura | Forattini Pd ‘per il futuro guardare all’Europa’

Un deputato del Partito Democratico ha dichiarato che il futuro dell’agricoltura dovrebbe essere orientato verso l’Europa. Ha aggiunto che in Italia è in fase di approvazione il progetto di legge relativo alle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea). La discussione riguarda le nuove tecnologie che potrebbero essere utilizzate nel settore agricolo e le prospettive di sviluppo a livello europeo. La proposta di legge si trova ora in una fase avanzata di esame e approvazione.

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