Aggredisce un giovane e scappa dai domiciliari | arrestato a Porotto

Un uomo è stato arrestato a Porotto dopo aver aggredito un giovane e aver successivamente fuggito dai domiciliari. L’aggressore, che era sottoposto a restrizioni, è riuscito a evitare i controlli per diversi mesi prima di essere catturato. La vicenda è avvenuta vicino a un grattacielo, dove si è verificata una colluttazione violenta tra i due. La polizia ha intercettato l’uomo nel corso di un’operazione di routine, portandolo in custodia.

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? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a sfuggire ai controlli per mesi?. Cosa è successo esattamente durante la violenta aggressione vicino al grattacielo?. Chi ha fornito le informazioni decisive per identificare il colpevole?. Perché il giudice ha deciso di trasformare i domiciliari in carcere?.? In Breve Aggressione avvenuta notte 17 novembre presso la zona del grattacielo.. Vittima con prognosi superiore a 120 giorni per lesioni gravissime.. Collaborazione decisiva dei datori di lavoro ristoratori per le indagini.. Misure domiciliari stabilite dal Tribunale in data 13 aprile.. I carabinieri della stazione di Porotto hanno condotto l’arresto di un venticinquenne residente a Ferrara, trascinandolo in carcere dopo che aveva ripetutamente ignorato gli obblighi di arresti domiciliari stabiliti dal Tribunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggredisce un giovane e scappa dai domiciliari: arrestato a Porotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terracina, arrestato 55enne: scappa dai domiciliari in scooter? Cosa scoprirai Come ha fatto il 55enne a evitare i controlli fino all'arresto? Quali irregolarità hanno scoperto i carabinieri sul motociclo del... Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza: giovane arrestato dai CarabinieriNella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. Iglesias, aggredisce una giovane con una mazza da baseball e le ruba il cellulare: 44enne in arresto x.com Aggredisce un uomo senza motivo e accoltella due giovani a Genova, fermato un 19enneUn 19enne tunisino è stato fermato dalla Polizia a Genova per tentato omicidio dopo un accoltellamento in centro storico. virgilio.it Guastalla, giovane aggredita da un uomo per un pacchetto di sigaretteGUASTALLA (Reggio Emilia) – Avrebbe tentato di rubare un pacchetto di sigarette dalla borsa di una giovane seduta ai tavolini di un locale, aggredendola durante la reazione. Per questo un uomo di 30 a ... reggionline.com