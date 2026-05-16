Aggredisce la compagna con coltello e le ruba bancomat e telefono | preso a piazza del Teatro
Una donna ha denunciato di essere stata aggredita dal suo compagno, un uomo di 33 anni di origine straniera, che le avrebbe poi portato via il telefono e il bancomat. Nella stessa sera, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione al numero di emergenza. Un sopralluogo è stato effettuato presso l’abitazione della donna, situata in una zona vicino a piazza del Teatro, dove si sono recate polizia e guardia di finanza.
Prima la segnalazione al numero di emergenza, poi il sopralluogo di polizia e guardia di finanza presso l'abitazione di una donna che aveva denunciato un'aggressione dal parte del 33enne compagno convivente di origine straniera. Giunti sul posto gli agenti avevano appreso che l’uomo, forzata con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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