Aggredisce la compagna con coltello e le ruba bancomat e telefono | preso a piazza del Teatro

Una donna ha denunciato di essere stata aggredita dal suo compagno, un uomo di 33 anni di origine straniera, che le avrebbe poi portato via il telefono e il bancomat. Nella stessa sera, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione al numero di emergenza. Un sopralluogo è stato effettuato presso l’abitazione della donna, situata in una zona vicino a piazza del Teatro, dove si sono recate polizia e guardia di finanza.

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