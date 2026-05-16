Affitti brevi scadenza fiscale del 18 maggio | versamento delle ritenute

Il prossimo 18 maggio 2026 rappresenta una data da ricordare per chi si occupa di affitti brevi, poiché scade il termine per il versamento delle ritenute fiscali applicate sui canoni incassati o pagati nel mese precedente in relazione ai contratti di locazione breve previsti dall’articolo di riferimento. Questa scadenza riguarda sia i soggetti che effettuano le operazioni di locazione breve sia gli intermediari coinvolti nella gestione di tali contratti. La normativa stabilisce chiaramente le modalità e i tempi di pagamento delle ritenute fiscali.

Il 18 maggio 2026 è fissata un’importante scadenza fiscale che riguarda le locazioni brevi: si tratta del versamento delle ritenute operate sui canoni (o dei corrispettivi incassati o pagati) nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 502017. La scadenza fiscale riguarda i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, così come riguarda i soggetti che gestiscono portali telematici che, di fatto, rappresentano il punto di incontro fra chi affitta e chi cerca un immobile per un breve periodo. Scadenza fiscale per locazioni brevi. L’obbligo riguarda chi nel mese precedente abbia incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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