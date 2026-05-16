Affari tuoi oggi non va onda sabato 16 maggio il motivo | il perché

Oggi, sabato 16 maggio 2026, il game show di Rai1 non è stato trasmesso come previsto. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, è stata sospesa senza specificare i motivi di questa interruzione. Al suo posto, il palinsesto televisivo prevede una programmazione diversa, ma non sono stati annunciati dettagli ufficiali riguardo alla durata della sospensione o ai motivi di questa decisione. La programmazione rimarrà così fino a ulteriori comunicazioni.

Affari Tuoi, oggi sabato 16 maggio 2026, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto. Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 16 maggio 2026. Cambio di programmazione questa sera su Rai1. L’emittente pubblica ha infatti deciso di non mandare in onda ‘ Affari Tuoi ‘ che quindi si prende un giorno di pausa. Questa sera sabato 16 maggio 2026, il quiz show con Stefano De Martino non ci sarà. Ma perché, qual è il motivo? Ad annunciare lo stop del programma è stato lo stesso Stefano De Martino nei saluti finali della puntata di ieri: “Domani c’è l’Eurovision Song Contest, un saluto a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini e soprattutto un grande in bocca al lupo al nostro Sal Da Vinci”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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