Aeroporti toscani più accessibili grazie ai totem Tradooko

Toscana Aeroporti ha avviato una nuova collaborazione con Tradooko, un'azienda fiorentina che si occupa di soluzioni tecnologiche per la comunicazione inclusiva. Questa partnership mira a rendere gli aeroporti della regione più accessibili, installando totem Tradooko presso le strutture. La presenza di questi dispositivi è finalizzata a facilitare l'accesso alle informazioni per tutti i viaggiatori, indipendentemente dalle loro esigenze specifiche. La novità riguarda i punti di accesso e di informazione nei principali scali toscani.

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