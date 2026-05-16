Addio pensiero critico al salone del libro vince l' omologazione

Quest’anno al Salone del libro di Torino, arrivato alla sua XXXVIII edizione sotto la guida di Annalena Benini, si nota una sostanziale differenza rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si concentra principalmente su presentazioni di libri e incontri con autori, senza molte iniziative dedicate al pensiero critico o a dibattiti approfonditi. La presenza di editori e relatori sembra orientata più alla promozione commerciale che alla discussione critica, lasciando spazio a un’offerta più omogenea e meno diversificata rispetto al passato.

C’ è una novità quest’anno al Salone del libro di Torino, giunto sotto la direzione di Annalena Benini alla XXXVIII edizione. Rispetto alle ultime edizioni non c’è stata, almeno finora, ombra di polemiche sulla “egemonia culturale” da parte della destra, né ci sono state censure preventive e sollevazioni di intellettuali di sinistra. Sembra veramente il Salone della concordia, e peccato che Torino sia poi la patria di Luigi Einaudi che all’armonia preferiva il conflitto, indicatore per lui di una società aperta, vitale, in crescita, liberale. Cosa è successo? Finalmente ci troviamo di fronte a un Salone pluralista, a più voci e tutte.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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