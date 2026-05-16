Accoltellano un uomo alle gambe mentre si trova in un parcheggio | identificati e denunciati i due aggressori

Due giovani sono stati denunciati a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, per aver accoltellato un uomo alle gambe all’interno di un parcheggio di un centro commerciale. L’episodio si è verificato di recente e le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione né sulle eventuali motivazioni. La vittima ha riportato ferite che sono state giudicate non gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui