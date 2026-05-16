Accoltellano un uomo alle gambe mentre si trova in un parcheggio | identificati e denunciati i due aggressori
Due giovani sono stati denunciati a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, per aver accoltellato un uomo alle gambe all’interno di un parcheggio di un centro commerciale. L’episodio si è verificato di recente e le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione né sulle eventuali motivazioni. La vittima ha riportato ferite che sono state giudicate non gravi.
FERMO - Due giovani sono stati denunciati a Porto Sant'Elpidio (Fermo) per l'accoltellamento di un uomo alle gambe nel parcheggio di un centro commerciale. I carabinieri di Fermo hanno concluso le indagini a seguito dell'aggressione avvenuta la sera del 5 aprile. Al termine degli accertamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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