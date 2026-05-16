Il Ministro per lo sport ha commentato la composizione del consiglio federale della FIGC, affermando che rimane invariata rispetto al passato. Ha chiesto se le responsabilità siano attribuibili esclusivamente all’attuale presidente o se invece coinvolgano anche altri membri del consiglio. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento dedicato allo sport in famiglia, che si è svolto presso l’EUR di Roma. La discussione si concentra sulle attribuzioni di colpe e responsabilità all’interno della gestione federale.

Il Ministro per lo sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento “Sport in famiglia” all’Eur di Roma, in merito ai consiglieri federali dell’attuale governance della Figc. Ricordiamo che per trovare il successore di Gabriele Gravina, si sono candidati per le elezioni del 22 giugno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Le parole di Abodi. Di seguito, le parole del Ministro riportate dall’Ansa: “ Abbiamo i candidati, uno dei due sostituirà il presidente Gravina, ma il consiglio federale è sempre lo stesso. Ne prendo atto, non esprimo giudizi e ogni componente decide. Vorrei capire se le colpe fossero tutte di Gravina o se il consiglio federale ha una qualche responsabilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Il consiglio federale in Figc resta lo stesso: aveva responsabilità, o le colpe erano solo di Gravina?”

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