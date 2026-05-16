Abbiamo eliminato il numero 2 dell’Isis | Trump annuncia il blitz contro il terrorismo internazionale

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto un'operazione militare in collaborazione con le forze armate di un paese africano, finalizzata a neutralizzare un noto leader terroristico. Secondo quanto dichiarato, le forze coinvolte hanno portato a termine con successo una missione complessa e pianificata nei minimi dettagli. L'intervento avrebbe permesso di eliminare il principale esponente di un'organizzazione terroristica attiva in diverse regioni. La notizia è stata comunicata pubblicamente dal presidente durante un discorso ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Questa sera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. Donald Trump sceglie ancora una volta Truth Social per dare forma politica e militare a una notte di operazioni che attraversa i continenti. Il bersaglio, per il presidente americano, era Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’ Isis a livello globale. Il raid nel cuore del Sahel jihadista. Il presidente americano non ha precisato dove sia stato colpito al-Minuki. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

abbiamo eliminato il numero 2 dell8217isis trump annuncia il blitz contro il terrorismo internazionale
© Secoloditalia.it - “Abbiamo eliminato il numero 2 dell’Isis”: Trump annuncia il blitz contro il terrorismo internazionale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Trump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del CaliffatoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, indicato...

Isis, Trump annuncia l’uccisione del numero due: blitz Usa-Nigeria contro Abu-Bilal al-MinukiDonald Trump ha annunciato l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano come il numero due dell’Isis a livello globale.

abbiamo eliminato il numeroTrump annuncia: Abbiamo eliminato il numero due dell'Isis, chi era al-MinukiQuesta sera, su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione ... iltempo.it

abbiamo eliminato il numeroTrump: Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki. La Cnn: Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran – La direttaMentre il presidente torna negli Usa ci sono diversi segnali che fanno presagire una possibile fine del cessate il fuoco L'articolo Trump: Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki. La C ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web