Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto un'operazione militare in collaborazione con le forze armate di un paese africano, finalizzata a neutralizzare un noto leader terroristico. Secondo quanto dichiarato, le forze coinvolte hanno portato a termine con successo una missione complessa e pianificata nei minimi dettagli. L'intervento avrebbe permesso di eliminare il principale esponente di un'organizzazione terroristica attiva in diverse regioni. La notizia è stata comunicata pubblicamente dal presidente durante un discorso ufficiale.

“Questa sera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. Donald Trump sceglie ancora una volta Truth Social per dare forma politica e militare a una notte di operazioni che attraversa i continenti. Il bersaglio, per il presidente americano, era Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’ Isis a livello globale. Il raid nel cuore del Sahel jihadista. Il presidente americano non ha precisato dove sia stato colpito al-Minuki. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Abbiamo eliminato il numero 2 dell’Isis”: Trump annuncia il blitz contro il terrorismo internazionale

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