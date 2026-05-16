Abbiamo eliminato il numero 2 dell’Isis | Trump annuncia il blitz contro il terrorismo internazionale
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto un'operazione militare in collaborazione con le forze armate di un paese africano, finalizzata a neutralizzare un noto leader terroristico. Secondo quanto dichiarato, le forze coinvolte hanno portato a termine con successo una missione complessa e pianificata nei minimi dettagli. L'intervento avrebbe permesso di eliminare il principale esponente di un'organizzazione terroristica attiva in diverse regioni. La notizia è stata comunicata pubblicamente dal presidente durante un discorso ufficiale.
“Questa sera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. Donald Trump sceglie ancora una volta Truth Social per dare forma politica e militare a una notte di operazioni che attraversa i continenti. Il bersaglio, per il presidente americano, era Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’ Isis a livello globale. Il raid nel cuore del Sahel jihadista. Il presidente americano non ha precisato dove sia stato colpito al-Minuki. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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