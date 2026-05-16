Abano Terme attende Sofia Goggia in visita il 17 e il 18 maggio
Abano Terme si prepara ad accogliere nuovamente Sofia Goggia, atleta italiana di alto livello, che sarà presente nella città nei giorni 17 e 18 maggio. La sciatrice sarà protagonista di diversi eventi pubblici e incontri con la comunità locale, comprese le istituzioni e le associazioni del territorio. La sua visita si inserisce in un calendario di appuntamenti programmati nei due giorni, durante i quali parteciperà anche a manifestazioni promosse dalla città.
Sofia Goggia torna ad Abano Terme: la sciatrice italiana, ambassador della città e dei Colli Euganei, sarà nella città aponense domenica 17 e lunedì 18 maggio per partecipare a eventi cittadini, incontri con la cittadinanza, le istituzioni e le realtà del territorio.Domenica 17, a partire dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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