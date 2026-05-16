A16 chiusura notturna ad Avellino Ovest | manutenzione e controlli in corso

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, la carreggiata dell’autostrada A16 Napoli-Canosa sarà chiusa all’altezza di Avellino Ovest. La chiusura, prevista tra le 21:00 e le 6:00, riguarda l’uscita per i veicoli provenienti da Canosa e dall’A14 Bologna-Taranto. La decisione si è resa necessaria per consentire lavori di manutenzione e controlli in corso sulla tratta. Durante questo intervallo, chi proviene da queste direzioni dovrà seguire percorsi alternativi.

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