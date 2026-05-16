A Verissimo arrivano i finalisti di Amici

Da davidemaggio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verissimo, il programma di approfondimento condotto da Silvia Toffanin, tornano i finalisti del talent show Amici. Oggi, sabato 16 maggio, viene trasmessa una puntata inedita, mentre domani, domenica 17 maggio, andrà in onda una puntata speciale con i momenti più significativi raccolti in una compilation. La conduttrice si occupa di presentare i partecipanti che si sono distinti nella competizione, offrendo agli spettatori un’anteprima sui protagonisti della finale.

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Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due appuntamenti di Verissimo: una puntata inedita in onda oggi, sabato 16 maggio, e una compilation in onda domani, domenica 17 maggio. Ecco le anticipazioni del weekend. Sabato 16 maggio – ore 16.30. Nella puntata di sabato si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin Arisa. A seguire, per la prima volta in studio, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, in libreria con La cura, un’opera che fonde l’esperienza autobiografica della malattia – un tumore al seno – con una profonda riflessione filosofica e sociale sulla fragilità e sul valore dei legami umani. Inoltre, a Verissimo, dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo per la morte di suo padre, la richiesta di giustizia di Diego Armando Maradona Junior. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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