A San Siro per la prima volta | fischia l’arbitro Calzavara per Inter Verona

Per la prima volta a San Siro, l’arbitro Calzavara di Varese ha diretto la partita tra Inter e Verona. La gara ha avuto luogo in un contesto di grande attesa, anticipando una celebrazione importante per il club nerazzurro. La designazione arbitrale è stata ufficializzata prima dell’inizio del match, che si è svolto sul campo dello stadio milanese. Durante la partita, il direttore di gara ha fischiato diverse volte, gestendo le fasi di gioco secondo le regole del calcio.

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Inter News 24 Inter Verona, il fischietto di Varese designato per il match che anticiperà la grande festa del Doblete nerazzurro. Quella di domenica tra Inter e Hellas Verona sarà la prima straordinaria occasione di misurarsi con il prestigioso palcoscenico di San Siro per Andrea Calzavara. L’arbitro della sezione di Varese, classe 1993, è stato infatti designato per il match che precederà la consegna ufficiale del trofeo dei Campioni d’Italia alla squadra guidata da Cristian Chivu e la successiva, attesissima parata celebrativa per le strade di Milano. Per Calzavara si tratta della terza direzione stagionale in Serie A, dopo aver debuttato e diretto i match Sassuolo-Torino (finita 0-1 il 21 dicembre scorso) e Parma-Pisa (terminata 1-0 lo scorso 25 aprile). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - A San Siro per la prima volta: fischia l’arbitro Calzavara per Inter Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina Sullo stesso argomento Inter-Verona 23/24 – “Ma fischia santo cielo!”: il dialogo tra arbitro e Var sulla gomitata di BastoniIl designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è al centro dell’inchiesta da parte della Procura di Milano per presunte pressioni da parte dello stesso... Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il... CdS - Domani festa con lacrime: l'ultima a #SanSiro per diversi interisti. #DeVrij e #Mkhitaryan però... x.com Il silenzio cala su San Siro reddit Festa scudetto Inter, la parata a Milano: il percorso del bus e lo show a San Siro (con Benny Benassi)Nel giorno dell'ultima sfida casalinga contro il Verona scatta la celebrazione per il double. Dallo spettacolo a San Siro alla premiazione sul campo, fino al tragitto della squadra tra le strade del c ... milanotoday.it La festa scudetto: domenica l'Inter sul pullman scoperto da San Siro al DuomoDomenica, dopo l'ultima in casa contro il Verona alle 15 (premiazione sul campo di un San Siro sold out), la squadra dell'Inter salirà sul pullman scoperto per la grande festa del 21° scudetto. Il tra ... ilgiornale.it