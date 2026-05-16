A Palazzo Blu la mostra ' I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900'

A Palazzo Blu a Pisa è aperta una mostra dedicata ai fratelli Francesco e Luigi Gioli, due artisti toscani attivi tra l’Ottocento e il Novecento. La rassegna si concentra sulle loro opere e sul ruolo che hanno avuto nel panorama artistico locale, evidenziando anche il contesto della pittura a Pisa in quegli anni. La mostra presenta una selezione di dipinti e documenti che raccontano la loro attività e le innovazioni introdotte nel mondo figurativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui