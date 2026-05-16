A Palazzo Blu la mostra ' I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900'
A Palazzo Blu a Pisa è aperta una mostra dedicata ai fratelli Francesco e Luigi Gioli, due artisti toscani attivi tra l’Ottocento e il Novecento. La rassegna si concentra sulle loro opere e sul ruolo che hanno avuto nel panorama artistico locale, evidenziando anche il contesto della pittura a Pisa in quegli anni. La mostra presenta una selezione di dipinti e documenti che raccontano la loro attività e le innovazioni introdotte nel mondo figurativo.
Palazzo Blu presenta l’importante mostra a Pisa dedicata ai fratelli Francesco e Luigi Gioli, figure centrali della pittura toscana tra Ottocento e Novecento e profondi innovatori della cultura figurativa locale, e alla pittura a Pisa tra i due secoli.La mostra 'I fratelli Gioli e la pittura a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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I fratelli Gioli e la pittura a Pisa tra '800 e '900, mostra a Palazzo Blu. Figure centrali della cultura figurativa locale e dell'arte post macchiaiola #ANSA x.com
Pisa: mostra dedicata ai fratelli Gioli a Palazzo Blu facebook
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