A ottobre Gigi Soriani and Friends prodotto da Radio Marte | il concerto di musica dance
Il 17 ottobre si terrà al Teatro Palapartenope di Napoli l’evento intitolato “Gigi Soriani and Friends”, prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi. L’appuntamento inizierà alle ore 20 e vedrà la partecipazione del dj napoletano Gigi Soriani, che proporrà mashup e remix in diretta con alcuni artisti invitati. Lo spettacolo si distingue per l’assenza di un semplice DJ Set, offrendo una performance dal vivo che coinvolge più musicisti.
Si terrà il prossimo 17 ottobre, presso il “Teatro Palapartenope” di Napoli, dalle ore 20, l’evento “Gigi Soriani and Friends”, lo show prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi del dj napoletano con gli artisti dei suoi mashup e remix live per uno spettacolo che supera i confini del DJ Set. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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