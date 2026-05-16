A ottobre Gigi Soriani and Friends prodotto da Radio Marte | il concerto di musica dance

Il 17 ottobre si terrà al Teatro Palapartenope di Napoli l’evento intitolato “Gigi Soriani and Friends”, prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi. L’appuntamento inizierà alle ore 20 e vedrà la partecipazione del dj napoletano Gigi Soriani, che proporrà mashup e remix in diretta con alcuni artisti invitati. Lo spettacolo si distingue per l’assenza di un semplice DJ Set, offrendo una performance dal vivo che coinvolge più musicisti.

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