A Messina grande affluenza per il Consolato mobile del Marocco servizi decentrati per la comunità
A Messina si è registrata una notevole presenza di cittadini presso il “Consolato mobile” del Marocco, un servizio temporaneo organizzato dall’Anolf Messina con il supporto della Cisl e in collaborazione con il Consolato del Regno del Marocco in Sicilia. L’evento ha attirato molti membri della comunità marocchina che hanno usufruito di servizi consolari decentrati, senza recarsi presso la sede ufficiale. La partecipazione è stata significativa e ha coinvolto un ampio numero di persone.
Grande affluenza e partecipazione a Messina per l’iniziativa del “Consolato mobile” del Marocco, promossa dall’Anolf Messina in collaborazione con il Consolato del Regno del Marocco in Sicilia e con il supporto della Cisl Messina.Per l’intera giornata di sabato 16 maggio, nei locali dell’Anolf in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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