A Messina grande affluenza per il Consolato mobile del Marocco servizi decentrati per la comunità

A Messina si è registrata una notevole presenza di cittadini presso il “Consolato mobile” del Marocco, un servizio temporaneo organizzato dall’Anolf Messina con il supporto della Cisl e in collaborazione con il Consolato del Regno del Marocco in Sicilia. L’evento ha attirato molti membri della comunità marocchina che hanno usufruito di servizi consolari decentrati, senza recarsi presso la sede ufficiale. La partecipazione è stata significativa e ha coinvolto un ampio numero di persone.

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