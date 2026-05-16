A Granaglione un solo parroco per 14 chiese | Ecco a cosa serve l' 8 per mille
A Granaglione un solo parroco si occupa di quattordici chiese, in un contesto segnato da calo delle vocazioni e crisi demografica nell’Appennino. Il cardinale di Bologna e presidente della CEI ha evidenziato come questa situazione influisca sulle comunità locali e sul funzionamento delle strutture parrocchiali. La questione è stata sollevata in occasione di un intervento pubblico, portando nuovamente l’attenzione sulla distribuzione delle risorse e sul ruolo delle parrocchie nelle aree interne del paese.
Crisi demografica, calo delle vocazioni e questione Appennino. Il cardinale di Bologna e presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha riacceso i riflettori sul ruolo delle parrocchie nelle aree interne. L’occasione è stata un incontro sull'8 per mille organizzato in collaborazione con l’Ordine dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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