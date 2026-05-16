A Foggia il produttore di Giorgia ' Il Volo' e Alex Baroni

A Foggia il 24 maggio sarà presente Marco Rinalduzzi, produttore musicale noto per aver lavorato con artisti come Giorgia, Il Volo e Alex Baroni. La sua attività ha contribuito allo sviluppo delle carriere di queste figure di spicco nel panorama musicale. Rinalduzzi ha avuto un ruolo importante nel processo di crescita professionale di diversi cantanti, sia italiani che internazionali. La sua presenza nella città si inserisce in un programma di incontri dedicati al mondo della musica e della produzione artistica.

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