A Città Sant' Angelo iniziano i casting per l' edizione 2026 di Miss Adriatico

Sabato 16 maggio alle 16:30 si svolgeranno a Città Sant'Angelo i casting per la 50esima edizione di Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. L’evento è aperto a partecipanti che desiderano iscriversi e si svolgerà presso una location locale. La manifestazione, giunta alla sua metà secolo, prevede prove e selezioni per individuare le candidate che accederanno alle fasi successive del concorso. I casting rappresentano il primo passo di una competizione che si svolge ogni anno.

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