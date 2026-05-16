A che ora Sinner-Ruud ATP Roma 2026 | dove vedere la finale in tv e streaming

La finale degli Internazionali d’Italia si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17, con Jannik Sinner e Casper Ruud in campo. La partita si svolgerà sui campi principali del torneo e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Gli appassionati potranno seguire l’evento tramite i canali ufficiali dedicati, offrendo la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale. La sfida tra i due tennisti si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

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Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a regolare il russo Daniil Medvedev al termine della semifinale interrotta ieri sera per pioggia e chiusa oggi pomeriggio dopo un quarto d’ora di gioco, meritandosi così il diritto di giocare l’atto conclusivo per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta rimediata dodici mesi fa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il 24enne dovrà fare i conti con il norvegese Casper Ruud, che venerdì pomeriggio ha travolto Luciano Darderi con un doppio 6-1 e che usufruirà di una giornata di riposo in più rispetto al dominatore dell’attuale panorama tennistico internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Sinner - Medvedev | ATP 1000 ROMA 2026 – Prosecuzione Semifinale | Match Tracker & Commento Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingMartedì 12 maggio Lorenzo Musetti e il norvegese Casper Ruud si affronteranno negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. A che ora la finale dell’ATP di Roma 2026? Dove vederla in tv e streaming in chiaroL’ultimo atto del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma andrà in scena domenica 17 maggio: il vincente del match tra Luciano... Sinner completa l’opera cominciata ieri e batte Medvedev 6-2, 5-7, 6-4 Ora la finale contro Casper Ruud #DAZN x.com Vediamo così tante persone dire che lui è troppo un robot: Casper Ruud non è d'accordo con questa caratterizzazione e spera che più persone apprezzino il livello di gioco di Jannik Sinner reddit Sinner, quando gioca finale Internazionali con Ruud? Orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)Quando gioca Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, completand ... adnkronos.com Quando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it