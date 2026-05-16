A Catania il primo aereo-scuola d' Italia per la formazione aeronautica | sarà un simulatore per gli studenti

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania è stato inaugurato il primo aereo-scuola d’Italia destinato alla formazione aeronautica. Si tratta di un simulatore che sarà utilizzato dagli studenti dell’Istituto tecnico superiore Academy per esercitarsi senza dover ricorrere a simulatori tradizionali. Questa iniziativa mira a offrire un metodo di apprendimento pratico e innovativo, consentendo ai giovani di acquisire competenze specifiche nel settore aeronautico. L’aereo-scuola rappresenta una novità nel panorama formativo nazionale.

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Un aereo come simulatore per gli studenti dell’Istituto tecnico superiore Academy di Catania che permetterà loro di esercitarsi senza simulatori. E’ un Business Jet Turbofan lungo circa 17 metri, con un’apertura alare di 16,5 metri e un’altezza di 5,5 metri. Il simulatore comprenderà fusoliera, cockpit, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili e sistemi avionici completi. con un’apertura alare di 16,5 metri e un’altezza di 5,5 metri. Il simulatore comprenderà fusoliera, cockpit, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili e sistemi avionici completi. È il primo aereo-scuola in Italia interamente dedicato all’addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo gli standard europei Easa Part-66, con la possibilità di riprodurre le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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