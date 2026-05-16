A Catania il primo aereo-scuola d' Italia per la formazione aeronautica | sarà un simulatore per gli studenti

A Catania è stato inaugurato il primo aereo-scuola d’Italia destinato alla formazione aeronautica. Si tratta di un simulatore che sarà utilizzato dagli studenti dell’Istituto tecnico superiore Academy per esercitarsi senza dover ricorrere a simulatori tradizionali. Questa iniziativa mira a offrire un metodo di apprendimento pratico e innovativo, consentendo ai giovani di acquisire competenze specifiche nel settore aeronautico. L’aereo-scuola rappresenta una novità nel panorama formativo nazionale.

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