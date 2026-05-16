A Caserta la spesa per l' energia più alta d' Italia | aumento del 9,7%

A Caserta si registra il costo più alto in Italia per le utenze energetiche, con un aumento del 9,7% rispetto al periodo precedente. La città si distingue per la spesa complessiva in elettricità, gas e altri combustibili, che supera quella di altre località italiane. I dati sono stati comunicati dalle fonti ufficiali e riflettono un incremento significativo nelle bollette domestiche. Questa situazione coinvolge sia le famiglie che le attività commerciali presenti nel territorio.

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