A Caserta la spesa per l' energia più alta d' Italia | aumento del 9,7%
A Caserta si registra il costo più alto in Italia per le utenze energetiche, con un aumento del 9,7% rispetto al periodo precedente. La città si distingue per la spesa complessiva in elettricità, gas e altri combustibili, che supera quella di altre località italiane. I dati sono stati comunicati dalle fonti ufficiali e riflettono un incremento significativo nelle bollette domestiche. Questa situazione coinvolge sia le famiglie che le attività commerciali presenti nel territorio.
Caserta è la città più costosa d’Italia per quanto riguarda la spesa per l’energia (elettricità, gas e altri combustibili). E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata dall’Unione Nazionale dei Consumatori che analizza i dati territoriali dell’inflazione di aprile. In Terra di Lavoro, per quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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